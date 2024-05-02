Seattle Times: в США умер источник утечек о нарушениях при производстве Boeing
Об этом пишет Seattle Times.
Речь идёт о Джошуа Дине, бывшем аудиторе качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и одном из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max.
По данным издания, он скончался после короткой и внезапной болезни.
В марте в США нашли мёртвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing.
Также сообщалось, что у Boeing 767 в полёте активировался аварийный трап.