Seattle Times: в США умер источник утечек о нарушениях при производстве Boeing

Ещё один источник утечек о нарушениях при производстве самолётов Boeing внезапно заболел и скончался в США.

Об этом пишет Seattle Times.

Речь идёт о Джошуа Дине, бывшем аудиторе качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и одном из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max.

По данным издания, он скончался после короткой и внезапной болезни.

В марте в США нашли мёртвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing.

Также сообщалось, что у Boeing 767 в полёте активировался аварийный трап.