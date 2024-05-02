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Seattle Times: в США умер источник утечек о нарушениях при производстве Boeing

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Ещё один источник утечек о нарушениях при производстве самолётов Boeing внезапно заболел и скончался в США.

Об этом пишет Seattle Times.

Речь идёт о Джошуа Дине, бывшем аудиторе качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и одном из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max.

По данным издания, он скончался после короткой и внезапной болезни.

В марте в США нашли мёртвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing.

Также сообщалось, что у Boeing 767 в полёте активировался аварийный трап.

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