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CBS: у Boeing 767 в полёте активировался аварийный трап

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Аварийный трап «отделился» у Boeing 767 после взлёта из международного аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Об этом информирует CBS News.

По данным телеканала, речь идёт о воздушном судне авиакомпании Delta Airlines.

«Экипаж заметил световой индикатор аварийного выхода на правом крыле и услышал звук, доносившийся из-за правого крыла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажем была объявлена чрезвычайная ситуация и борт направился обратно в аэропорт вылета.

«Сейчас самолёт выведен из эксплуатации и проходит оценку», — передаёт телеканал.   

Всего на воздушном судне находилось 176 пассажиров и семь членов экипажа.  

Ранее глава Boeing Дэйв Кэлхун сообщил о планах подать в отставку до конца года на фоне авиакатастроф и технических проблем с самолётами.

До этого Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину.

Также Boeing в США потерял часть обшивки в полёте.

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