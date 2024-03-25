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Глава Boeing Кэлхун сообщил о планах покинуть пост в конце года

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Глава Boeing Дэйв Кэлхун сообщил о планах подать в отставку до конца года на фоне авиакатастроф и технических проблем с самолётами.
Глава Boeing Кэлхун сообщил о планах покинуть пост в конце года
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании», — следует из заявления Кэлхуна, опубликованного на сайте Boeing.

Уточняется, что он продолжит руководство компанией в течение года.

Ранее Boeing в США потерял часть обшивки в полёте.

До этого Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину.

Также в США у пассажирского Boeing 757-200 в полёте повредилось крыло.

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