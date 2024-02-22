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Daily Mail: в США у пассажирского Boeing 757-200 в полёте повредилось крыло

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Самолёт Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в американском Денвере в связи с повреждением крыла в полёте.
Daily Mail: в США у пассажирского Boeing 757-200 в полёте повредилось крыло
  • AP

Об этом информирует издание Daily Mail.

Как говорится в публикации, самолёт, на борту которого находились 165 пассажиров, выполнял рейс Сан-Франциско — Бостон. Один из пассажиров рассказал, что после взлёта самолёта почувствовал резкую вибрацию и шум. Пилоты также услышали звуки, позже объяснив их повреждением правого крыла.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9.

Европейское агентство безопасности полётов также приняло решение о приостановке эксплуатации этих самолётов.

Boeing приостановил использование самолётов модели 737 MAX на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.

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