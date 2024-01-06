В США распорядились остановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9

Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых самолётов Boeing 737 MAX 9 в связи с инцидентом, произошедшим с одним из авиалайнеров.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«FAA издаст распоряжение о временном прекращении эксплуатации отдельных самолётов Boeing 737 MAX 9», — говорится в релизе.

Отмечается, что постановление на временное прекращение эксплуатации авиалайнеров затронет около 171 самолёта.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

Boeing приостановил использование самолётов модели 737 Max на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.