В США распорядились остановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9
Об этом говорится на сайте ведомства.
«FAA издаст распоряжение о временном прекращении эксплуатации отдельных самолётов Boeing 737 MAX 9», — говорится в релизе.
Отмечается, что постановление на временное прекращение эксплуатации авиалайнеров затронет около 171 самолёта.
Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.
Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.
Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.
Boeing приостановил использование самолётов модели 737 Max на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.