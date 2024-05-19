Захарова: Запад ведёт себя безумно в отношении Грузии

Россия считает, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где власти приняли закон об иноагентах, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в эфире ТВЦ.

Как отметила дипломат, украинский сценарий в Грузии не получился, поэтому «действуют жёстко, действуют максимально, как они считают, эффективно».

«С нашей точки зрения... безумно. Но другого не осталось: не умеют. Всё растеряли», — цитирует Захарову ТАСС.

По мнению представителя МИД, ключевым фактором устойчивости Грузии к влиянию Запада стало «наличие людей внутри политической системы и грузинского общества, ориентированных на народ и на свою страну».

Такие политики в меньшей степени думают о внешних факторах, подчеркнула она.

14 мая грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении. Инициатива называется «Закон о прозрачности иностранного влияния», он был принят большинством голосов.

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.