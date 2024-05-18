Delfi: требования к ввозу в ЕС животных из России и Белоруссии ужесточат
Как утверждает портал, с 16 сентября животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства.
«Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — сообщила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.
В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рассматривает перспективу ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС.