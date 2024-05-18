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Delfi: требования к ввозу в ЕС животных из России и Белоруссии ужесточат

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Продовольственно-ветеринарная служба ужесточит ввоз в Евросоюз домашних животных из России и Белоруссии, сообщает Delfi.

Как утверждает портал, с 16 сентября животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства.

«Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — сообщила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рассматривает перспективу ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС.

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