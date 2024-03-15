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Европа изучает возможность ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС

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Еврокомиссия рассматривает перспективу ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Европа изучает возможность ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что власти Польши начинают работу над эмбарго на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии.

Также Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.

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