Европа изучает возможность ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС

Еврокомиссия рассматривает перспективу ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что власти Польши начинают работу над эмбарго на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии.

Также Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.