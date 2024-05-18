Сборная Швейцарии разгромила команду Дании в матче группового этапа ЧМ по хоккею

В Чехии завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

В группе А Швейцария разгромила Данию (8:0), Канада одержала победу над Финляндией (5:3), Словакия обыграла Францию (4:2).

В группе В Швеция победила Латвию (7:2), сборная Германии одолела команду Польши (4:2), Чехия обыграла Великобританию (4:1).

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Германии разгромила команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ по хоккею.