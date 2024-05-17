Сборная Германии разгромила команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ по хоккею

В Чехии завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

В группе А Дания победила Великобританию со счётом 4:3. Чехия оказалась сильнее Австрии (4:0).

В группе В сборная Германии разгромила команду Казахстана со счётом 8:2. Польша проиграла США (1:4).

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии победила команду Польши в матче группового этапа ЧМ по хоккею.