Сборная Словакии победила команду Польши в матче группового этапа ЧМ по хоккею

В Чехии завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

В группе А Швейцария оказалась сильнее Великобритании (3:0). Чехия разгромила Данию (7:4).

В группе B Словакия победила Польшу со счётом 4:0. Германия нанесла поражение Латвии (8:1).

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Гашек заявил, что никто не скучает по России на чемпионате мира по хоккею.