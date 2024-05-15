Гашек заявил, что никто не скучает по России на чемпионате мира по хоккею
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«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идёт о жизнях людей, которые мы должны защищать. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается», — цитирует Гашека Pravda.sk.
10 мая в Чехии начался чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.