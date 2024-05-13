Олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею

Олимпийский чемпион и бывший нападающий сборной Чехии по хоккею Владимир Ружичка прокомментировал отстранение команды России.

«Это беспокоит меня. Спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации. Они хотят соревноваться, и это единственное, что их волнует», — цитирует Ружичку CNN.

10 мая в Чехии начался чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее в IIHF объяснили, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Белоруссии.