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В Белоруссии начата проверка носителей нестратегического ядерного оружия

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В Белоруссии начата внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия.
В Белоруссии начата проверка носителей нестратегического ядерного оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны республики.

«В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — заявил начальник Генерального штаба вооружённых сил Виктор Гулевич.

Ранее в Совбезе Белоруссии сообщили, что Минск проведёт синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.

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