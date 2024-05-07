В Белоруссии начата проверка носителей нестратегического ядерного оружия

В Белоруссии начата внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия.

Об этом сообщило Минобороны республики.

«В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — заявил начальник Генерального штаба вооружённых сил Виктор Гулевич.

Ранее в Совбезе Белоруссии сообщили, что Минск проведёт синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.