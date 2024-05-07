Белоруссия проведёт проверку армии с привлечением носителей тактического ЯО

Белоруссия проведёт синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.

Об этом сообщил Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, пишет РИА Новости.

«В соответствии с поручением главнокомандующего вооруженными силами к проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы», — заявил он.

По его словам, прежде всего «это оперативно-тактические комплексы «Искандер» и фронтовые штурмовики Су-25».

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, в них задействуют авиацию и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.