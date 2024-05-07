RT в Telegram
Подпишись

Белоруссия проведёт проверку армии с привлечением носителей тактического ЯО

Короткая ссылка
Белоруссия проведёт синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.

Об этом сообщил Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, пишет РИА Новости.

«В соответствии с поручением главнокомандующего вооруженными силами к проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы», — заявил он.

По его словам, прежде всего «это оперативно-тактические комплексы «Искандер» и фронтовые штурмовики Су-25».

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, в них задействуют авиацию и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить