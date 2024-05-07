Геронтолог Конев назвал 75 лет предельным возрастом для вождения авто

Ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев высказался о возрасте, после которого за руль лучше не садиться.

«Я считаю, что предельный возраст, в котором человеку дозволено садиться за руль, не должен превышать 75 лет. Именно в это время у пожилого человека начинается старость, и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметил Конев, исключения в таких случаях только подтверждают правило — есть люди, которые и в 75 лет чувствуют себя довольно бодро, но они просто «медленнее стареют».

«Недаром же существует международно признанная квалификация возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми — с 75 до 89, а с 90 лет и выше — долгожителями», — пояснил он.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал о причинах возникновения вибрации на холостых оборотах.