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Геронтолог Конев назвал 75 лет предельным возрастом для вождения авто

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Ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев высказался о возрасте, после которого за руль лучше не садиться.
Геронтолог Конев назвал 75 лет предельным возрастом для вождения авто
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что предельный возраст, в котором человеку дозволено садиться за руль, не должен превышать 75 лет. Именно в это время у пожилого человека начинается старость, и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметил Конев, исключения в таких случаях только подтверждают правило — есть люди, которые и в 75 лет чувствуют себя довольно бодро, но они просто «медленнее стареют».

«Недаром же существует международно признанная квалификация возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми — с 75 до 89, а с 90 лет и выше — долгожителями», — пояснил он.

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