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Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о причинах появления вибрации на холостых оборотах

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Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал о причинах возникновения вибрации на холостых оборотах.
Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о причинах появления вибрации на холостых оборотах
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, причина может быть в неравномерной работе двигателя, которая возникает на фоне проблем с топливной системой или системой зажигания. Предотвратить данную ситуацию поможет регулярное техобслуживание, а также чистка системы зажигания», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, вызывать вибрации на холостом ходу могут неисправные двигательные подушки. Ещё одна причина — дефекты трансмиссии.

«Кроме того, вибрации вызывают и другие причины — такие, как износ или деформация деталей подвески, несбалансированные колёса и так далее», — сообщил Стрельбицкий.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух. К примеру, это проблемы с ходовой частью, некоторыми узлами и агрегатами.

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