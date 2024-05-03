Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о причинах появления вибрации на холостых оборотах

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал о причинах возникновения вибрации на холостых оборотах.

«Во-первых, причина может быть в неравномерной работе двигателя, которая возникает на фоне проблем с топливной системой или системой зажигания. Предотвратить данную ситуацию поможет регулярное техобслуживание, а также чистка системы зажигания», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, вызывать вибрации на холостом ходу могут неисправные двигательные подушки. Ещё одна причина — дефекты трансмиссии.

«Кроме того, вибрации вызывают и другие причины — такие, как износ или деформация деталей подвески, несбалансированные колёса и так далее», — сообщил Стрельбицкий.

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