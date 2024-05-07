Ушаков: повестку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае озвучат позже
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Чуть попозже, когда мы будем объявлять даты, тогда будем и объявлять вопросы, которые будут обсуждаться», — цитирует его РИА Новости.
У китайского лидера в мае запланированы визиты во Францию, в Сербию и Венгрию, они состоятся 5—10 мая.
Владимир Путин также планирует зарубежный визит, он состоится в мае, президент России приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.