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Globo: бывшего футболист ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов

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В Бразилии арестовали бывшего футболиста ЦСКА Жо за неуплату алиментов.

Как сообщает Globo, игрок был задержан полицией города Кампинас перед матчем Серии В с «Понте». Адвокат Жо заявил, что небольшой долг был своевременно выплачен.

Отмечается, что в клубе «Амазонас», за который на данный момент выступает футболист, оказывают ему всю необходимую помощь.

Жо выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008 год. В составе команды он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Газзаев заявил, что Жо, Вагнер и Карвальо точно сильнее бразильцев, играющих в «Зените».

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