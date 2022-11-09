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Газзаев: Жо, Вагнер и Карвальо точно сильнее бразильцев, играющих сейчас в «Зените»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал невызов бразильских легионеров «Зенита» в национальную команду.
Газзаев: Жо, Вагнер и Карвальо точно сильнее бразильцев, играющих сейчас в «Зените»
  • РИА Новости

«Те бразильцы, которые играли при мне, выиграли Кубок УЕФА. Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените». Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА. А Вагнер и вовсе побеждал на Кубке Америки», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Футболисты «Зенита» в заявку не попали.

Сборная Бразилии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе G, где её соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший игрок сборной Бразилии Кака рассказал, какие сборные смогут побороться за титул чемпиона на предстоящем мундиале.

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