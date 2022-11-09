Кака назвал своего фаворита ЧМ-2022 в Катаре
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«На чемпионате мира моё предпочтение отдаётся Бразилии, потому что она уже некоторое время работает над своим проектом. Подтверждением этому являются положительные результаты команды Тите», — цитирует Кака Fantacalcio.
Он также подчеркнул, что шансы на победу в мундиале имеет сборная Аргентины и Франции и Сербия.
Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.
Сборная Бразилии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе G, где её соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее Кака оценил игру грузинского хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.