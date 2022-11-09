Кака назвал своего фаворита ЧМ-2022 в Катаре

Бывший игрок сборной Бразилии Кака рассказал, какие сборные смогут побороться за титул чемпиона на предстоящем мундиале.

«На чемпионате мира моё предпочтение отдаётся Бразилии, потому что она уже некоторое время работает над своим проектом. Подтверждением этому являются положительные результаты команды Тите», — цитирует Кака Fantacalcio.

Он также подчеркнул, что шансы на победу в мундиале имеет сборная Аргентины и Франции и Сербия.

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Сборная Бразилии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе G, где её соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Кака оценил игру грузинского хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.