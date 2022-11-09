Кака — о Кварацхелии: его игра — приятный сюрприз

Бывший полузащитник футбольного клуба «Милан» Кака оценил игру грузинского хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия? Этот парень очень хорош. Его игра — приятный сюрприз. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда удивляют игроки, обладающие фантазией», — приводит слова Кака Fantacalcio.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о Кварацхелии.