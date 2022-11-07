Газзаев считает, что Кварацхелия должен стремиться к уровню Шевченко
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«Хвича — очень талантливый футболист. Я не могу понять, как его упустили ведущие российские клубы — ЦСКА, «Зенит» и так далее», — цитирует Газзаева Sport24.
Он также подчеркнул, что грузинский хавбек проявил себя в неаполитанском клубе. По его словам, Кварацхелия в Италии становится новым кумиром фанатов.
«Самое главное, чтобы он его держал на протяжении всей карьеры, как это делал Андрей Шевченко. Вот к такому уровню должен стремиться Хвича. Любому таланту нужно трудолюбие. Только так Хвича станет звездой европейского и мирового футбола», — заключил Газзаев.
Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.
Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».
Ранее «Наполи» без Кварацхелии обыграл «Аталанту» в матче Серии А.