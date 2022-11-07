Газзаев считает, что Кварацхелия должен стремиться к уровню Шевченко

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игроке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича — очень талантливый футболист. Я не могу понять, как его упустили ведущие российские клубы — ЦСКА, «Зенит» и так далее», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также подчеркнул, что грузинский хавбек проявил себя в неаполитанском клубе. По его словам, Кварацхелия в Италии становится новым кумиром фанатов.

«Самое главное, чтобы он его держал на протяжении всей карьеры, как это делал Андрей Шевченко. Вот к такому уровню должен стремиться Хвича. Любому таланту нужно трудолюбие. Только так Хвича станет звездой европейского и мирового футбола», — заключил Газзаев.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».

Ранее «Наполи» без Кварацхелии обыграл «Аталанту» в матче Серии А.