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Газзаев считает, что Кварацхелия должен стремиться к уровню Шевченко

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игроке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Газзаев считает, что Кварацхелия должен стремиться к уровню Шевченко
  • globallookpress.com
  • © Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

«Хвича — очень талантливый футболист. Я не могу понять, как его упустили ведущие российские клубы — ЦСКА, «Зенит» и так далее», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также подчеркнул, что грузинский хавбек проявил себя в неаполитанском клубе. По его словам, Кварацхелия в Италии становится новым кумиром фанатов.

«Самое главное, чтобы он его держал на протяжении всей карьеры, как это делал Андрей Шевченко. Вот к такому уровню должен стремиться Хвича. Любому таланту нужно трудолюбие. Только так Хвича станет звездой европейского и мирового футбола», — заключил Газзаев.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».

Ранее «Наполи» без Кварацхелии обыграл «Аталанту» в матче Серии А.

 

 

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