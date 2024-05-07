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Кадыров анонсировал приятные изменения для России после Дня Победы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал приятные изменения для России после 9 Мая.
Кадыров анонсировал приятные изменения для России после Дня Победы
  • РИА Новости

Как отметил Кадыров, Россия идёт вперёд, а российская экономика растёт.

«Путин вчера поставил новые задачи перед будущим правительством, новым правительством, поблагодарил правительство, которое днём и ночью трудилось. И я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава российского региона признался, что очень нервничал перед инаугурацией президента России и ждал этого момента.

Ранее в Кремлёвском дворце Путин зачитал присягу президента Россиивступил в должность и принял парад Президентского полка.

RT вёл прямую трансляцию.

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