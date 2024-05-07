Путин официально вступил в должность президента России
- РИА Новости
Он вступил в должность после принесения присяги президента России.
Ранее в Кремле началась церемония инаугурации президента России. После этого Путин зачитал клятву президента России.
В Кремль на церемонию инаугурации прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Также на церемонию приехали министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и т. д.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии.