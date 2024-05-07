Медведев с супругой приехал на церемонию инаугурации президента России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что на мероприятие он приехал вместе с супругой Светланой.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00.