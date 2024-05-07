Медведев с супругой приехал на церемонию инаугурации президента России
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что на мероприятие он приехал вместе с супругой Светланой.
Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00.
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