Пятая инаугурация Путина состоится в Кремле 7 мая

Избранный президент России Владимир Путин 7 мая вновь вступит в должность главы государства. Торжественная церемония состоится в 12:00 мск в Кремле.

Стоит отметить, что для него это уже пятая инаугурация. Первая церемония состоялась в Большом Кремлёвском дворце 7 мая 2000 года.

Ранее сообщалось, что Путин в преддверии инаугурации принял участие во встрече с уходящим правительством.