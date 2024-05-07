Шойгу и Собянин прибыли в Кремль на церемонию инаугурации президента

Министр обороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Кремль на инаугурацию президента России Владимира Путина.

На церемонии также присутствуют губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главны редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, министр транспорта Виталий Савельев, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

На инаугурации также приехали бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин и другие гости.

Ранее в Кремль прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00.