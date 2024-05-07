Шойгу и Собянин прибыли в Кремль на церемонию инаугурации президента
- РИА Новости
На церемонии также присутствуют губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главны редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, министр транспорта Виталий Савельев, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
На инаугурации также приехали бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин и другие гости.
Ранее в Кремль прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00.