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Шойгу и Собянин прибыли в Кремль на церемонию инаугурации президента

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Министр обороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Кремль на инаугурацию президента России Владимира Путина.
Шойгу и Собянин прибыли в Кремль на церемонию инаугурации президента
  • РИА Новости

На церемонии также присутствуют губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главны редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, министр транспорта Виталий Савельев, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

На инаугурации также приехали бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин и другие гости.

Ранее в Кремль прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00.

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