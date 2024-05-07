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Андреева проиграла Бадосе на старте «Мастерса» в Риме

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Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

В первом круге она проиграла испанке Пауле Бадосе со счётом 2:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Отметим, что при счёте 5:1 в пользу Бадосы игра прерывалась из-за дождя.

Россиянка совершила две подачи навылет и две двойные ошибки при двух реализованных брейк-пойнтах из семи. В активе Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге испанская теннисистка сыграет с Эммой Наварро из США.

Ранее тренер Андреевой заявила, что россиянка может стать одной из лучших теннисисток на планете.

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