Тренер Андреевой: Мирра может стать одной из лучших теннисисток на планете

Чемпионка Уимблдона и тренер 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес высказалась о своей подопечной.

«Ей ещё многому предстоит научиться, но всё придёт со временем, если не возникнет трудностей. Пока же я вижу, что она очень усердный человек. Если она продолжит в том же духе, думаю, она добьётся великих достижений и станет одной из лучших теннисисток в мире», — приводит слова Мартинес Punto de Break.

На данный момент россиянка занимает 43-е место в рейтинге WTA.

В апреле Андреева стала рекордсменкой турниров категории WTA 1000 по победам до 17 лет.

Ранее Шарапова предрекла Андреевой яркое будущее.