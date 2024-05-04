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Тренер Андреевой: Мирра может стать одной из лучших теннисисток на планете

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Чемпионка Уимблдона и тренер 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес высказалась о своей подопечной.
Тренер Андреевой: Мирра может стать одной из лучших теннисисток на планете
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Ей ещё многому предстоит научиться, но всё придёт со временем, если не возникнет трудностей. Пока же я вижу, что она очень усердный человек. Если она продолжит в том же духе, думаю, она добьётся великих достижений и станет одной из лучших теннисисток в мире», — приводит слова Мартинес Punto de Break.

На данный момент россиянка занимает 43-е место в рейтинге WTA.

В апреле Андреева стала рекордсменкой турниров категории WTA 1000 по победам до 17 лет.

Ранее Шарапова предрекла Андреевой яркое будущее.

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