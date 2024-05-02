Шарапова предрекла 17-летней теннисистке Андреевой яркое будущее
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«Мне искренне нравится её подход к игре и её чуткость. И я думаю, что у неё впереди очень яркое будущее», — сказала Шарапова в подкасте WTA.
Мирра занимает 43-е место в рейтинге WTA.
36-летняя россиянка была первой ракеткой мира. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема и 36 раз турниры Женской теннисной ассоциации (WTA). Также она является серебряным призёром Олимпийских игр 2021 года в Лондоне.
В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры.
Ранее Андреева рассказала, как переносит поражение после вылета из турниров.