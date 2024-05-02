RT в Telegram
Подпишись

Андреева: после поражений я почти не способна говорить позитивные слова про турнир

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как переносит поражение после вылета из турниров.

«В день проигрыша я вообще очень мало способна сказать позитивных слов про турнир или про игру. Поэтому нужно немного подождать, денька два, чтобы я уже с холодной, свежей головой оценила всю ситуацию и действительно сказала, что думаю, а не на эмоциях сказала, что я вообще ужасно играю, давайте завязывать с этим теннисом, поехали домой, как обычно бывает (улыбается)», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

В четвертьфинале она проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В активе россиянки три подачи навылет и две двойные ошибки. У Соболенко один эйс и одна двойная ошибка.

В следующем круге Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить