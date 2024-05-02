Андреева: после поражений я почти не способна говорить позитивные слова про турнир

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как переносит поражение после вылета из турниров.

«В день проигрыша я вообще очень мало способна сказать позитивных слов про турнир или про игру. Поэтому нужно немного подождать, денька два, чтобы я уже с холодной, свежей головой оценила всю ситуацию и действительно сказала, что думаю, а не на эмоциях сказала, что я вообще ужасно играю, давайте завязывать с этим теннисом, поехали домой, как обычно бывает (улыбается)», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

В четвертьфинале она проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В активе россиянки три подачи навылет и две двойные ошибки. У Соболенко один эйс и одна двойная ошибка.

В следующем круге Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.