Андреева: после поражений я почти не способна говорить позитивные слова про турнир
«В день проигрыша я вообще очень мало способна сказать позитивных слов про турнир или про игру. Поэтому нужно немного подождать, денька два, чтобы я уже с холодной, свежей головой оценила всю ситуацию и действительно сказала, что думаю, а не на эмоциях сказала, что я вообще ужасно играю, давайте завязывать с этим теннисом, поехали домой, как обычно бывает (улыбается)», — сказала Андреева в эфире «Больше!».
В четвертьфинале она проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут.
В активе россиянки три подачи навылет и две двойные ошибки. У Соболенко один эйс и одна двойная ошибка.
В следующем круге Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.