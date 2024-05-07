На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят десять переходов

В Москве от улицы Поляны до Варшавского шоссе построят семь подземных и три надземных пешеходных перехода, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Их открытие совпадёт с запуском автомобильного движения. Работы планируем завершить в феврале 2026 года», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что новые переходы на участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе появятся рядом с крупными жилыми комплексами и обеспечат рост пропускной способности транспорта за счёт бессветофорного движения.

Ранее сообщалось, что на улице Медиков в Москве появится новый пешеходный переход.