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На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят десять переходов

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В Москве от улицы Поляны до Варшавского шоссе построят семь подземных и три надземных пешеходных перехода, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят десять переходов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Их открытие совпадёт с запуском автомобильного движения. Работы планируем завершить в феврале 2026 года», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что новые переходы на участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе появятся рядом с крупными жилыми комплексами и обеспечат рост пропускной способности транспорта за счёт бессветофорного движения.

Ранее сообщалось, что на улице Медиков в Москве появится новый пешеходный переход.

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