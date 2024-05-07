На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят десять переходов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Их открытие совпадёт с запуском автомобильного движения. Работы планируем завершить в феврале 2026 года», — сказал Загрутдинов.
Он также отметил, что новые переходы на участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе появятся рядом с крупными жилыми комплексами и обеспечат рост пропускной способности транспорта за счёт бессветофорного движения.
Ранее сообщалось, что на улице Медиков в Москве появится новый пешеходный переход.