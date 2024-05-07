Ротенберг: на протяжении десятков лет Россия ассоциируется с Путиным — сильным и мудрым лидером
- РИА Новости
«На протяжении десятков лет Россия ассоциируется с нашим лидером — сильным, мудрым и справедливым. В эпоху Владимира Путина Россия приняла Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, несколько чемпионатов мира по хоккею. Мы всегда проявляли себя как организаторы высочайшего уровня и слышали только позитивные отзывы.
Владимир Владимирович Путин — наш капитан, наш президент!» — написал Ротенберг в Telegram.
Напомним, что инаугурация президента России прошла в Кремле 7 мая. Владимир Путин официально вступил в должность.
Ранее сообщалось, что Вяльбе посетила инаугурацию президента России.