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Ротенберг: на протяжении десятков лет Россия ассоциируется с Путиным — сильным и мудрым лидером

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Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг посетил инаугурацию президента России.
Ротенберг: на протяжении десятков лет Россия ассоциируется с Путиным — сильным и мудрым лидером
  • РИА Новости

«На протяжении десятков лет Россия ассоциируется с нашим лидером — сильным, мудрым и справедливым. В эпоху Владимира Путина Россия приняла Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, несколько чемпионатов мира по хоккею. Мы всегда проявляли себя как организаторы высочайшего уровня и слышали только позитивные отзывы.

Владимир Владимирович Путин — наш капитан, наш президент!» — написал Ротенберг в Telegram.

Напомним, что инаугурация президента России прошла в Кремле 7 мая. Владимир Путин официально вступил в должность.

Ранее сообщалось, что Вяльбе посетила инаугурацию президента России.

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