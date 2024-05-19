МВД Словакии проверяет версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
Как передаёт РИА Новости, по его словам, через два часа после происшествия была стёрта история совершившего покушение в соцсети Facebook* и это было сделано не им и не его супругой.
По словам Шутай-Эштока, следствие проверяет версию о том, что кто-то мог подстрекать стрелявшего к совершению преступления.
Ранее вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь Фицо после покушения больше не под угрозой.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.