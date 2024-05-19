МВД Словакии проверяет версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

Следователи в Словакии проверяют версию о том, что совершивший покушение на премьера страны Роберта Фицо действовал не один.

Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, через два часа после происшествия была стёрта история совершившего покушение в соцсети Facebook* и это было сделано не им и не его супругой.

По словам Шутай-Эштока, следствие проверяет версию о том, что кто-то мог подстрекать стрелявшего к совершению преступления.

Ранее вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь Фицо после покушения больше не под угрозой.

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