Вице-премьер Словакии заявил, что жизнь Фицо больше не под угрозой

Вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения больше не под угрозой.

«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация всё ещё серьёзная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», — цитирует его РИА Новости.

Калиняк отметил, что в ближайший период не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы.

Министр также добавил, что прогноз по его выздоровлению позитивный.

Ранее суд в Словакии принял решение отправить под стражу писателя Юрая Цинтула, подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам он признал вину перед судом.

В МВД Словакии сообщали, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах.