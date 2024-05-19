Вице-премьер Словакии заявил, что жизнь Фицо больше не под угрозой
- AFP
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«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация всё ещё серьёзная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», — цитирует его РИА Новости.
Калиняк отметил, что в ближайший период не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы.
Министр также добавил, что прогноз по его выздоровлению позитивный.
Ранее суд в Словакии принял решение отправить под стражу писателя Юрая Цинтула, подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам он признал вину перед судом.
В МВД Словакии сообщали, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах.