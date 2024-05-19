RT в Telegram
Подпишись

Вице-премьер Словакии заявил, что жизнь Фицо больше не под угрозой

Короткая ссылка
Вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения больше не под угрозой.
Вице-премьер Словакии заявил, что жизнь Фицо больше не под угрозой
  • AFP
  • © Sameer Al-Doumy

«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация всё ещё серьёзная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», — цитирует его РИА Новости.

Калиняк отметил, что в ближайший период не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы. 

Министр также добавил, что прогноз по его выздоровлению позитивный.

Ранее суд в Словакии принял решение отправить под стражу писателя Юрая Цинтула, подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам он признал вину перед судом.

В МВД Словакии сообщали, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить