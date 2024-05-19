Беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры в Белгороде, ранена 11-летняя девочка

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде. В результате взрыва пострадала 11-летняя девочка.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в момент атаки ребёнок играл на детской площадке. Сверху на него упали осколки разбитого стекла.

«Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков, добавив, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.