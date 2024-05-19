СМИ: в Демократической Республике Конго ликвидировали лидера заговорщиков

В Демократической Республике Конго (ДРК) ликвидировали лидера заговорщиков, которые предприняли попытку госпереворота 19 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Actu30.

По имеющимся данным, лидер нападавших Кристиан Маланга был застрелен военными.

Ранее сообщалось, что армия ДРК предотвратила попытку государственного переворота.