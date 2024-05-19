«Гармонизация наказаний»: почему Брюссель вводит уголовную ответственность за обход санкций ЕС

Нарушение или обход рестрикций Евросоюза станут уголовным преступлением в юрисдикциях Еврокомиссии с 19 мая, сообщили в ЕК. Отдельное заявление по принятому решению сделала зампредседателя ЕК Вера Йоурова. По её словам, поскольку РФ продолжает спецоперацию на Украине, «крайне важно», чтобы антироссийские рестрикции «выполнялись в полном объёме», а нарушение этих мер «влекло наказание». По мнению экспертов, несмотря на то что в директиве ЕС прямо не говорится о России, по заявлению Йоуровой можно судить, что ограничения будут применяться в первую очередь к тем компаниям и организациям, которые сотрудничают с РФ. Впрочем, подобные меры ЕС ударят в первую очередь по экономикам самих стран европейского объединения, уверены аналитики.

С 19 мая обход санкций ЕС станет уголовным преступлением в юрисдикциях Еврокомиссии, говорится в сообщении, размещённом на сайте ЕК.

«Вступают в силу новые правила, направленные на гармонизацию уголовной ответственности и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Новые правила гарантируют, что такого рода нарушения могут становиться объектом уголовных расследований и преследоваться в судебном порядке во всех государствах-членах (Евросоюза. — RT)», — отмечается в заявлении.

Согласно документу, в список подобных правонарушений входит, в частности, «неблокирование (подлежащих заморозке. — RT) активов, нарушение запретов на перемещение и эмбарго на поставки оружия, предоставление запрещённых или ограниченных экономических и финансовых услуг».

«Новые правила не только позволяют устранить существующие правовые лазейки и усилить сдерживающий эффект по отношению к нарушениям санкций ЕС, но также служат для создания единых базовых стандартов наказаний для физических и юридических лиц во всех государствах-членах (ЕС. — RT). Они также коснутся ужесточения требований касательно заморозки и конфискации доходов и активов, подпадающих под санкции ЕС. Кроме того, новые правила будут способствовать укреплению сотрудничества и взаимосвязи между компетентными органами внутри государств — членов ЕС и между ними», — говорится в документе.

Несмотря на то что за время своего существования ЕС ввёл рестрикции в отношении целого ряда стран, включая Китай, КНДР, Иран, Египет, Сербию, ЕК отдельно приводит заявление заместителя председателя Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Веры Йоуровой, которая связывает введение уголовной ответственности за обход санкций ЕС именно с Россией.

«Поскольку Путин продолжает свою незаконную агрессию против Украины, крайне важно, чтобы санкции ЕС выполнялись в полном объёме, а нарушение этих мер влекло наказание. Кроме того, благодаря новым правилам государствам-членам будет проще конфисковывать некоторые замороженные активы физических и юридических лиц, поддерживающих войну (на Украине. — RT). Теперь государствам-членам следует оперативно внедрить новые правила и обеспечить их практическое применение», — заявила она.

Ранее Совет Европы обнародовал директиву относительно определения «уголовной ответственности и наказаний за нарушение запретительных мер» европейского объединения. Как говорится в документе, государства — члены Евросоюза должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС «преследовалось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями», которые варьируются в зависимости от правонарушения. Умышленное неследование санкциям должно повлечь за собой «тюремное заключение в качестве максимального наказания», кроме того, нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать, уточнили в совете.

Совет Европы

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При этом, согласно решению ЕК, юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, которое занимает руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности, говорится в документе.

«Минимизировать риски»

С точки зрения заместителя декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета профессора Ивана Петрова, несмотря на то что в директиве ЕС прямо не говорится о России, по заявлению зампредседателя ЕК Йоуровой можно судить, что данные ограничения будут применяться в первую очередь к тем компаниям и организациям, которые сотрудничают с РФ.

«Однако все компании, которые имеют связи с Россией, они, конечно же, понимали риски вторичных санкций и уже проработали все возможные варианты, как выйти из этой ситуации и себя обезопасить. Уже давно выстроены механизмы, которые позволяют через цепочку поставок минимизировать риски», — отметил Петров в беседе с RT.

При этом решение ЕК ввести уголовную ответственность за обход санкций Евросоюза окажет негативное влияние в первую очередь на экономику самих стран ЕС, уверен Петров.

«Многие компании Европейского союза до сих пор продолжают по тем или иным схемам взаимодействовать с российским бизнесом, продолжают выполнять обслуживание оборудования и, естественно, получать за это прибыль, иногда даже в большем объёме, чем это было ранее. Теперь в результате политики ЕС эти фирмы будут терять значительные финансовые ресурсы, что пагубно отразится на экономике самого Евросоюза. Особенно актуально это для банков, ведущих работу на территории стран ЕС», — сказал аналитик.

Политическая конъюнктура

Напомним, 15 мая Франция и Нидерланды выступили с инициативой ввести ограничительные меры против банков за помощь России. По их версии, эти организации якобы помогают РФ оплачивать товары и технологии для производства оружия. В предложении речь идёт о создании «правовой основы», предусматривающей запрет на транзакции с финансовыми учреждениями в России. Это произойдёт в случае, если Евросовет определит, что данные организации участвуют в транзакциях, которые якобы оказывают помощь ВС России, облегчая экспорт в РФ товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, по данным агентства Reuters, чиновники ЕС не исключают, что в будущем Еврокомиссия может координировать такого рода ограничения с Соединёнными Штатами.

Как отметил доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов, государства ЕС, вводя антироссийские санкции, а также рестрикции против компаний, имеющих связи с РФ, «по факту сделали хуже только себе».

Саммит ЕС

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«Такого рода ограничительные меры имеют обратный эффект. С учётом того, что фантазия для разработки новых рестрикций у чиновников ЕС закончилась, идеологи санкционного давления вступают на более изощрённый путь. Однако достижение желаемого результата выглядит сомнительным с учётом потенциальной избирательности применения норм. Введение уголовной ответственности за обход санкций ЕС может усложнить экономические отношения между ЕС и Китаем или Ираном, что в конечном счёте отразится на экономике самих государств Евросоюза», — сказал аналитик в комментарии RT.

Таким образом, европейские страны сами могут оказаться в изоляции, в которую они «пытаются загнать Россию», полагает Ежов.

«Исходят же государства ЕС при этом из соображений не экономической выгоды, а политической конъюнктуры. Но это их собственный выбор», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич назвал меры Евросоюза по введению уголовной ответственности за обход санкций ЕС «схемой запугивания тех стран, которые не прекратили сотрудничество с Россией».

«В голове у европейских бизнесменов однозначно появится много вопросов к руководству ЕС: если вы не даёте заработать на бизнесе с РФ, то что вы можете дать взамен? А взамен Евросоюз дать ничего не может, у него нет для этого особых возможностей на фоне энергетического кризиса и других проблем», — высказал мнение Межевич в беседе с RT.

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Со своей стороны, профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев напомнил, что ограничительные меры ЕС, связанные с Россией, лишили Евросоюз в первую очередь адекватной энергетической базы «в плане ценового диапазона».

«Альтернативы энергетической базы, кроме как РФ, у Европы нет. Тут же встают и вопросы промышленной деградации Евросоюза, настоящей деиндустриализации. Сейчас в ЕС речь идёт даже об эмбарго на российский СПГ, но сразу возникает главный вопрос: где странам Евросоюза взять углеводороды хотя бы на переходный период? Конечно, ввести политически мотивированные санкции легко, но эти рестрикции не улучшат состояние экономик государств Евросоюза», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Как пояснил Евстафьев, к максимально жёсткому варианту санкций против России и рестрикций против их обхода Европу подталкивают США, которые таким образом хотят навредить РФ и одновременно убрать конкурента в лице Брюсселя.

«Хотя сами Соединённые Штаты постоянно делают исключения из своих аналогичных ограничительных мер, разрешая американским компаниям взаимодействие с Россией то в одной области, то в другой. Но европейцам, конечно, навязывается идея, что надо действовать, исходя из необходимости борьбы с Россией», — заключил эксперт.