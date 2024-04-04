«Выработали иммунитет к санкциям»: с чем связано рекордное за два года удорожание ценных бумаг российских компаний

Российский фондовый рынок вернулся к досанкционным показателям февраля 2022 года. Эксперты связывают это с улучшением ситуации в экономике и появлением «иммунитета к санкциям» у компаний страны. Как отмечают аналитики, в последнее время бизнес демонстрирует сильные финансовые результаты, поэтому инвесторы активно покупают ценные бумаги организаций в ожидании высоких дивидендных выплат. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создать условия, чтобы у граждан была возможность надёжно инвестировать сбережения в развитие страны и получать дополнительный доход. При этом только за последний год число пришедших на биржу россиян увеличилось на четверть и в настоящий момент превышает 31 млн человек.

Российский рынок ценных бумаг вырос до максимума более чем за два года. На торгах в четверг, 4 апреля, индекс Мосбиржи прибавлял около 0,3% и в определённый момент приближался к отметке 3406 пунктов. В последний раз такой высокий уровень был зафиксирован ещё 21 февраля 2022-го.

Поясним, что индикатор отображает динамику изменения цен на акции наиболее крупных и перспективных компаний из основных секторов российской экономики. Рост показателя говорит об удорожании ценных бумаг предприятий, а снижение — наоборот.

«Есть ряд факторов, на основе которых мы наблюдаем рост фондового рынка. В частности, инвесторы отмечают устойчивость российской экономики. Мы уже выработали иммунитет к санкциям и адаптировались к ним. Конечно, есть проблемы вторичных санкций, но они уже влияют на рынок и экономику в целом в меньшей степени», — объяснил RT директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Согласно опубликованным накануне данным Минэкономразвития, за первые два месяца 2024 года объём ВВП России увеличился сразу на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Уверенный рост при этом наблюдался в большинстве отраслей. Так, например, строительные работы выросли на 4,5%, платные услуги населению — на 6,4%, обрабатывающие производства — на 10,6%, розничная торговля — на 10,7%, а оптовая — на 14,5%.

Также по теме На фоне ослабления доллара: почему мировые цены на золото обновили исторический максимум На торгах в четверг, 21 марта, биржевая стоимость золота впервые за всю историю приближалась к $2,23 тыс. за тройскую унцию. Эксперты...

«Хорошую поддержку российскому рынку оказывают сильные отчёты компаний, а также растущие цены на нефть в комбинации с текущим курсом рубля. Кроме того, на котировках акций сказывается приближение летнего дивидендного сезона», — отметила в беседе с RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина.

Поскольку финансовые результаты многих организаций за прошлый год оказались достаточно позитивными, бизнес может выплатить акционерам крупные дивиденды. На этом фоне в попытке получить дополнительную прибыль инвесторы начали активнее покупать ценные бумаги таких компаний, рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Финансовая отчётность и наличие дивидендной политики — это наиболее важные факторы для принятия инвестиционных решений. Они позволяют инвестору произвести нехитрые подсчёты и самому понять, на какие дивиденды по акциям можно рассчитывать ещё до того, как сама компания объявит размер выплаты», — добавил специалист.

Отметим, что ещё в конце зимы 2022-го, незадолго до начала СВО и введения западных санкций, индекс Мосбиржи колебался в диапазоне 3300—3700 пунктов. Между тем непосредственно после вступления в силу экономических ограничений США, ЕС и других стран в отношении Москвы акции российских компаний резко подешевели на фоне стремительного оттока капитала.

В результате главный биржевой индикатор упал почти вдвое и впервые за шесть лет опускался ниже 1682 пунктов. Впрочем, после этого показатель стал постепенно восстанавливаться и на сегодняшний день сумел вернуться к досанкционным уровням.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, фондовый рынок вместе с банковской системой должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику. В этой связи глава государства поручил принять меры для двукратного увеличения капитализации (общей стоимости) рынка ценных бумаг страны в ближайшие шесть лет.

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надёжно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», — подчеркнул Путин.

Отметим, что за последний год количество частных инвесторов на Московской бирже увеличилось более чем на четверть и по итогам марта 2024-го достигло 31,1 млн человек. Причём суммарный объём их вложений на фондовом рынке за прошедшие 12 месяцев вырос в 2,1 раза — до 82,2 млрд рублей.

По словам Юлии Голдиной, грамотное инвестирование в ценные бумаги позволяет защитить деньги от инфляции и возможных колебаний валютных курсов. Между тем главным фактором прихода на биржу всё большего числа граждан являются именно финансовые успехи российских компаний, считает эксперт. Похожей точки зрения придерживается и Владислав Антонов.

«Многих людей привлекает механизм индивидуальных инвестиционных счетов, позволяющий получить налоговый вычет, и текущие финансовые результаты крупных компаний, дающие возможность хорошо заработать на дивидендах. Также стоит отметить, что корпоративное управление у российского бизнеса значительно улучшилось, и теперь платить дивиденды, в том числе промежуточные, и публиковать дивидендную политику стало просто хорошим тоном», — заключил Владислав Антонов.