«Санкционные упражнения будут продолжаться»: в Кремле оценили планы ЕС ввести эмбарго на российский газ

Запад продолжит вводить санкции против России, заявили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти понимают, на какие сферы будут наложены ограничения, и готовы минимизировать последствия. Ранее предложение распространить рестрикции на импорт российского сжиженного газа озвучил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. По мнению экспертов, такая инициатива может создать дополнительные трудности для европейской промышленности, которая уже несёт значимые издержки на фоне роста цен на энергоносители. При этом в случае введения официального эмбарго ЕС с большой вероятностью продолжит закупать сырьё из России через посредников, полагают аналитики.

Москва будет минимизировать последствия для российской экономики, связанные с грядущим очередным пакетом западных санкций. Об этом в понедельник, 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все решения в этом вопросе будут приниматься, исходя из национальных интересов страны.

«Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря. Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. Очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Накануне министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём на встрече глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге сообщил, что страны Евросоюза готовят новые ограничения в отношении Москвы. В частности, европейские власти планируют включить в очередной пакет рестрикций эмбарго на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион.

Отметим, что после начала СВО в феврале 2022 года ЕС ввёл в отношении Москвы 13 пакетов различных рестрикций. На фоне санкций заметно пострадали торговые отношения Евросоюза и России. Только за прошедший год экспорт из ЕС в Россию сократился более чем на треть — до €38,3 млрд. Одновременно импорт российских товаров снизился на 75% — до €50,6 млрд. Такие данные приводят специалисты статистического агентства Eurostat.

Так, европейские производители из-за действий своих властей не могут поставлять на российский рынок предметы роскоши, машины, оборудование, квантовые компьютеры, современные полупроводники, электронные компоненты, программное обеспечение и другие технологии. ЕС запретил импортировать из России нефть и нефтепродукты морем, а также закупать уголь, сталь, золото, алмазы, цемент, древесину, бумагу, морепродукты, спиртные напитки, сигареты, косметику и ряд других товаров.

Более того, Евросоюз в значительной мере сократил закупки российского газа. Прокачка топлива по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за запрета со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит сырья из России в Европейский регион через свою территорию. Прекратилась и транспортировка газа в Германию по веткам «Северного потока» в результате теракта на магистралях. В 2023 году доля российского газа в сырьевых закупках ЕС снизилась до 15%.

«ЕС планомерно сокращает количество поставщиков сырья на свой рынок, что приводит к нехватке предложения и росту цены на энергию. В итоге европейская энергоёмкая промышленность уже серьёзно пострадала, произошла частичная деиндустриализация Европы», — отметил в разговоре с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В 2023 году рост экономики Евросоюза замедлился до 0,5%, свидетельствуют данные Eurostat. Причём ряд государств ЕС столкнулись с падением ВВП. Речь идёт об Ирландии (-0,7%), а также Германии и Литве (по -0,3%). Помимо этого, крупнейшая экономика ЕС в лице ФРГ выбыла из пятёрки мировых лидеров по паритету покупательной способности. Такую оценку летом 2023-го представил Всемирный банк.

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Степень влияния дальнейшего отказа ЕС от российских энергоресурсов будет зависеть во многом от погодных условий. Если зима-2024/25 окажется холодной, а лето 2024-го — жарким и засушливым, то отказ от российского СПГ может быть чувствительным, так как европейские потребители увеличат расходование газа из подземных хранилищ. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Более того, если Россия перестанет поставлять СПГ, то Европа полностью попадёт в газовую зависимость от США.

«С одной стороны, на первый взгляд для ЕС это будет не слишком чувствительно, так как есть конкуренция со стороны трубопроводного газа, прежде всего из Норвегии. Есть ещё и Россия, которая по-прежнему поставляет газ в ЕС и через «Турецкий поток» на юг Европы. С другой стороны, стоит США по каким-либо причинам ограничить поставки газа в ЕС, например, если в других регионах цены на газ окажутся выше, то в Европе сразу вспомнят про российский СПГ, который будут покупать нелегально», — предположила эксперт.

Обходной манёвр

Впрочем, некоторые страны союза в условиях санкций, наоборот, увеличивают поставки российского сырья. Так, с января по сентябрь 2023 года импорт СПГ из России во Францию вырос на 41%, заявил глава первого европейского департамента МИД Артём Студенников. Для приёма СПГ французы главным образом используют собственный терминал Монтуар-де-Бретань.

«По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счёт импорта российского СПГ», — цитируют РИА Новости Студенникова.

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Как полагают опрошенные RT аналитики, даже в случае официального эмбарго ЕС продолжит импортировать российский СПГ, только уже в обход санкций, через посредников, или с возможными исключениями для стран юга Европы. Такая политика властей означает для европейских потребителей газа новый виток роста цен, не исключает Мильчакова.

«Это будет неприятным сюрпризом. Однако ЕЦБ уже не может бесконечно печатать евро, чтобы субсидировать нуждающиеся в помощи население и промышленность, не увеличивая при этом инфляцию», — подчеркнула эксперт.

В то же время для России сокращение поставок газа в Европу не будет иметь серьёзных последствий, считает Игорь Юшков. Для газовой отрасли государство уже предоставило значимые налоговые льготы для крупнейших проектов, например, для «Ямал-СПГ».

«Все налоги либо обнулены, либо существенно снижены. Но в перспективе пяти или шести лет государство рассчитывает, что отрасль закончит перенастройку процессов, возможно, перейдёт на новые рынки и начнёт делать отчисления в бюджет», — отметил аналитик.

Россия уже сегодня поставляет СПГ на восток, прежде всего в Китай, также среди потребителей — Япония и Южная Корея. Ещё в конце XX века «Газпром» заявлял о планах выхода на рынки стран Африки и Латинской Америки, хотя в те времена эти сценарии казались фантастическими, напоминает Мильчакова. Теперь Россия может экспортировать свой СПГ в те развивающиеся страны, где есть высокий спрос на этот вид топлива, уверена специалист.