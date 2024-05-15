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Франция и Нидерланды предложили ввести санкции против банков за помощь России

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Франция и Нидерланды выдвинули предложение о санкциях против банков, которые якобы помогают России оплачивать товары и технологии для производства оружия.
Франция и Нидерланды предложили ввести санкции против банков за помощь России
  • AP

«Нидерланды и Франция предлагают создать правовую основу... предусматривающую запрет на транзакции с финансовыми учреждениями в России... в случае, если Евросовет определяет, что эти организации участвуют в транзакциях, которые якобы поддерживают ВС России, облегчая экспорт в Россию товаров и технологий «двойного назначения», — сообщает Reuters со ссылкой на текст инициативы.

По данным агентства, представители стран — членов ЕС обсудят это предложение в рамках нового, 14-го пакета антироссийских мер.

Европейские чиновники предположили, что Еврокомиссия может координировать подобные ограничения в будущем с США.

Парламент Эстонии ранее принял закон, предусматривающий легализацию использования замороженных в республике российских суверенных активов для «восстановления Украины».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.

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