Парламент Эстонии принял закон об использовании активов России в пользу Украины
Информация об этом содержится в сообщении, которое было опубликовано на сайте эстонского парламента.
«Сегодня Рийгикогу (парламент Эстонии. — RT) принял закон, который позволяет направить на возмещение нанесённого Украине военной деятельностью ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц», — говорится в сообщении.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.