Парламент Эстонии принял закон об использовании активов России в пользу Украины

Парламент Эстонии принял закон, предусматривающий легализацию использования замороженных в республике российских суверенных активов для «восстановления Украины».

Информация об этом содержится в сообщении, которое было опубликовано на сайте эстонского парламента.

«Сегодня Рийгикогу (парламент Эстонии. — RT) принял закон, который позволяет направить на возмещение нанесённого Украине военной деятельностью ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц», — говорится в сообщении.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.