Медведев предложил ответить на конфискации США взысканиями на имущество

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.

«Речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)», — заявил он.

Медведев отметил, что этим лицам, как инвесторам в отечественную экономику, власти гарантировали неприкосновенность частной собственности, но правительство США объявило России гибридную войну.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Медведев отметил, что Россия не сможет симметрично ответить на американский закон о конфискации российских активов.