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Медведев предложил ответить на конфискации США взысканиями на имущество

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
Медведев предложил ответить на конфискации США взысканиями на имущество
  • РИА Новости

«Речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)», — заявил он.

Медведев отметил, что этим лицам, как инвесторам в отечественную экономику, власти гарантировали неприкосновенность частной собственности, но правительство США объявило России гибридную войну.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Медведев отметил, что Россия не сможет симметрично ответить на американский закон о конфискации российских активов.

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