Медведев: Россия не сможет симметрично ответить на закон США о конфискации

Россия не сможет симметрично ответить на американский закон о конфискации российских активов, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги», — заявил он.

Агентство Bloomberg ранее писало, что экономисты предупредили о рисках дедолларизации в мире из-за конфискации замороженных российских активов в Соединённых Штатах.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации её активов.