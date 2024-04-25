Bloomberg: конфискация активов России в США провоцирует риски дедолларизации

Экономисты предупредили о рисках дедолларизации в мире из-за конфискации замороженных российских активов в Соединённых Штатах.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отметил сотрудник Корнелльского университета Эсвар Прасад, Вашингтон стремится превратить американскую валюту в оружие при помощи захвата долларовых резервов. Эксперт предупредил, что этот факт заставит соперников США задуматься о начале дедолларизации.

При этом аналитики JPMorgan в письме «Не для клиентов» высказали мнение, что процесс дедолларизации может ускорить Китай. Как напомнили экономисты, в настоящий момент около 70% платежей в процессе международной торговли КНР производятся в долларах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

Американский журналист Такер Карлсон отметил, что Вашингтон хочет принять законопроект о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву, потому что так правящему классу США будет легче «воровать» деньги.