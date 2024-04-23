Такер Карлсон назвал конфискацию российских активов кражей
Слова журналиста приводит ТАСС.
«Это $8 млрд, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», — сказал Карлсон.
По мнению журналиста, принятие законопроекта о конфискации активов будет выгодно американскому правящему классу, потому что так будет «гораздо легче воровать».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.