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Такер Карлсон назвал конфискацию российских активов кражей

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон хочет принять законопроект о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву, потому что так правящему классу США будет легче «воровать» деньги.

Слова журналиста приводит ТАСС.

«Это $8 млрд, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», — сказал Карлсон.

По мнению журналиста, принятие законопроекта о конфискации активов будет выгодно американскому правящему классу, потому что так будет «гораздо легче воровать».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

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