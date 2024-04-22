Песков назвал незаконным законопроект США об изъятии активов России
- РИА Новости
По его словам, российская сторона очень скептически относится к данному документу, так как это «не что иное, как слом всех основ экономической системы».
«Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары и на частную собственность. Это ни в коем случае нельзя воспринимать как законные действия — они противозаконны», — подчеркнул Песков.
По его словам, по этим действиям обязательно будут судебные разбирательства.
И, соответственно, они будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств», — указал представитель Кремля.
Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.