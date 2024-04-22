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Песков назвал незаконным законопроект США об изъятии активов России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.
Песков назвал незаконным законопроект США об изъятии активов России
  • РИА Новости

По его словам, российская сторона очень скептически относится к данному документу, так как это «не что иное, как слом всех основ экономической системы».

«Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары и на частную собственность. Это ни в коем случае нельзя воспринимать как законные действия — они противозаконны», — подчеркнул Песков.

По его словам, по этим действиям обязательно будут судебные разбирательства.

И, соответственно, они будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств», — указал представитель Кремля.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

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