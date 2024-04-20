Песков: Россия ответит на решение США конфисковать российские активы
- РИА Новости
Об этом он заявил ТАСС.
«Конечно же, если это действительно так, то Америке придётся за это ответить», — отметил Песков.
Он также выразил мнение, что вряд ли у российской стороны будут в этом вопросе «какие-то временные ограничения».
«И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил представитель Кремля.
Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.