Песков: Россия ответит на решение США конфисковать российские активы

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на решение США конфисковать российские активы.

Об этом он заявил ТАСС.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придётся за это ответить», — отметил Песков.

Он также выразил мнение, что вряд ли у российской стороны будут в этом вопросе «какие-то временные ограничения».

«И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил представитель Кремля.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.