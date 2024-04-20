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Песков: Россия ответит на решение США конфисковать российские активы

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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на решение США конфисковать российские активы.
Песков: Россия ответит на решение США конфисковать российские активы
  • РИА Новости

Об этом он заявил ТАСС.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придётся за это ответить», — отметил Песков.

Он также выразил мнение, что вряд ли у российской стороны будут в этом вопросе «какие-то временные ограничения».

«И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил представитель Кремля.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

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