Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Авария с участием кроссовера и грузовика произошла в Тихорецком районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на автодороге «Обход города Тихорецка».

За рулём кроссовера находился 59-летний житель Новопокровского района. Мужчина не справился с управлением и столкнулся со стоявшим на обочине грузовым автомобилем.

«В результате ДТП водитель легковушки и его два пассажира (женщины) погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о ДТП в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека.