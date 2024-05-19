Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на автодороге «Обход города Тихорецка».
За рулём кроссовера находился 59-летний житель Новопокровского района. Мужчина не справился с управлением и столкнулся со стоявшим на обочине грузовым автомобилем.
«В результате ДТП водитель легковушки и его два пассажира (женщины) погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о ДТП в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека.