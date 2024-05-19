RT в Telegram
Подпишись

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Короткая ссылка
Авария с участием кроссовера и грузовика произошла в Тихорецком районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли три человека.
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на автодороге «Обход города Тихорецка».

За рулём кроссовера находился 59-летний житель Новопокровского района. Мужчина не справился с управлением и столкнулся со стоявшим на обочине грузовым автомобилем.

«В результате ДТП водитель легковушки и его два пассажира (женщины) погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о ДТП в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить